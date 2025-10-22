Газета
Главная / Политика /

Reuters: послы ЕС согласовали 19-й пакет антироссийских санкций

Ведомости

Послы Евросоюза (ЕС) согласовали 19-й пакет рестрикций объединения против Москвы, передает Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

Пока информация официально не подтверждена. Следующим шагом будет утверждение санкций Советом ЕС на министерском уровне. 

22 октября Bloomberg писал, что новые ограничения объединения европейских государств включают запрет на экспорт в РФ товаров общей стоимостью более 40 млрд евро. Агентство отмечало, что 19-й пакет также вводит санкции против юридических лиц из Китая и Индии. Его одобрение ожидается на саммите Евросоюза 23 октября.

Еврокомиссия представила предложения, вошедшие в 19-й санкционный пакет, еще в конце сентября. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что санкции нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.

