Reuters: послы ЕС согласовали 19-й пакет антироссийских санкций

22 октября Bloomberg писал, что новые ограничения объединения европейских государств включают запрет на экспорт в РФ товаров общей стоимостью более 40 млрд евро. Агентство отмечало, что 19-й пакет также вводит санкции против юридических лиц из Китая и Индии. Его одобрение ожидается на саммите Евросоюза 23 октября.