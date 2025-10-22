Ниинисте: Путин предупреждал Финляндию о последствиях вступления в НАТО
Президент РФ Владимир Путин еще в 2022 г. предостерегал Финляндию от вступления в НАТО и говорил, что это станет ошибкой, сообщает Yle со ссылкой на книгу бывшего лидера страны Саули Ниинисте «Все пути к безопасности».
«Мы всегда говорили откровенно, и я подумал, что об этом тоже нужно сообщить прямо. Поэтому я ему сказал, что Финляндия вступает в НАТО», – рассказал Ниинисте о своем разговоре с российским лидером.
Он отметил, что Путин отреагировал на эту новость спокойно, однако сказал, что Финляндия «совершает ошибку».
2 октября в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но «осадочек остался». Он также назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Российский президент предположил, что власти этих стран надеялись поживиться за счет РФ, но «оттяпать у России ничего не получится», уточнил он.
В сентябре зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также говорил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Он объяснил, что страна стала делать это под видом оборонных мероприятий после вступления в НАТО.