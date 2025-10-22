Сийярто: США не отказываются от проведения саммита с Россией

21 октября Трамп заявил, что окончательное решение о встрече еще не принято. Он подчеркнул, что не хотел бы тратить время напрасно. На уточняющий вопрос журналистов, что изменило его мнение с момента последнего разговора с Путиным и почему он сейчас считает, что саммит в Будапеште может оказаться пустой тратой времени, Трамп ответил, что не утверждал такого. О встрече президенты договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.