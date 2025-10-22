Сийярто: США не отказываются от проведения саммита с Россией
Соединенные штаты абсолютно не отказываются от инициативы по саммиту с Россией, однако сроки пока неизвестны, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.
«Американцы совершенно не отказываются от идеи мирного саммита. Единственный вопрос в этой связи – когда именно он должен состояться», – сказал министр в эфире телеканала М1.
22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для саммита Россия – США в Будапеште требуется тщательная подготовка. Сроки проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определены. Он также подчеркнул, что вокруг возможных переговоров появляется много сплетен, не соответствующих действительности, когда его спросили о паузе в подготовке встречи.
21 октября Трамп заявил, что окончательное решение о встрече еще не принято. Он подчеркнул, что не хотел бы тратить время напрасно. На уточняющий вопрос журналистов, что изменило его мнение с момента последнего разговора с Путиным и почему он сейчас считает, что саммит в Будапеште может оказаться пустой тратой времени, Трамп ответил, что не утверждал такого. О встрече президенты договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.