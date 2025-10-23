Премьер Бельгии: активы РФ не будут конфискованы, если ЕС не разделит риски
Брюссель заблокирует решение о конфискации российских замороженных активов, если остальные страны Европейского союза (ЕС) не разделят все риски, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на саммите ЕС.
«Если вы хотите предпринять такой шаг, то нам [странам ЕС] придется сделать это вместе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Премьер-министр добавил, что даже во время Второй мировой войны замороженные активы никто не трогал.
21 октября Politico писало, что представители стран ЕС согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. В случае принятия инициативы Киев может получить 140 млрд евро из активов РФ на военные цели.
2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил действия объединения стран с работой банды: «Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!». Кремль пообещал, что Россия не оставит их без ответа.