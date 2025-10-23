В Казахстане разбился БПЛА с надписями на украинском языке

Ранее украинские дроны уже пролетали через казахстанское воздушное пространство. Так, 21 июня МИД России сообщал о таких пролетах. Тогда официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что эти действия демонстрируют «беспринципность украинских властей», которым безразлична территориальная целостность других государств. Дипломат призвала международные структуры обратить внимание на подобные инциденты и публично осудить их.