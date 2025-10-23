В Казахстане разбился БПЛА с надписями на украинском языке
В Западно-Казахстанской области Казахстана разбился неизвестный БПЛА. Министерство обороны страны подтвердило, что беспилотник взорвался после падения. Пострадавших и разрушений нет, так как инцидент произошел в безлюдной местности, сообщили в ведомстве.
«Совместно с уполномоченными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта», – отметили в минобороны Казахстана.
В министерстве добавили, что усилен контроль за воздушным пространством для предотвращения несанкционированных пересечений границы воздушными объектами. Также ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могли принадлежать данные аппараты.
С кем именно – ведомство не уточняет. Однако казахское медиа ORDA опубликовало кадры с места падения, на которых на обломках дрона видны надписи на украинском языке.
Ранее украинские дроны уже пролетали через казахстанское воздушное пространство. Так, 21 июня МИД России сообщал о таких пролетах. Тогда официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что эти действия демонстрируют «беспринципность украинских властей», которым безразлична территориальная целостность других государств. Дипломат призвала международные структуры обратить внимание на подобные инциденты и публично осудить их.
30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что спецслужбы России и Казахстана находятся в постоянном контакте по вопросу полетов украинских дронов. По его словам, казахстанская сторона заверила, что принимает необходимые меры, «чтобы подобной практике положить конец».