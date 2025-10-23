Захарова: Киев не получит от России никаких репараций

10 октября в ЕК констатировали, что в ЕС не пришли к согласию и договорились лишь продолжать дискуссию. Но 20 октября глава евродипломатии Кая Каллас заявила о «прогрессе» в обсуждениях, а Politico 21 октября сообщила, что страны ЕС согласовали использование около 140 млрд евро из 210 млрд заблокированных активов. Бельгия, где в системе Euroclear размещена основная часть российских средств, по данным издания, отказалась блокировать инициативу.