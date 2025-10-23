Захарова: Киев не получит от России никаких репараций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не получит от России никаких «репараций». А за попытки Евросоюза изъять российские активы придется нести ответственность самим европейцам.
По мнению дипломата, данная авантюра лишь продлит агонию утратившего легитимность режима на Украине. Киев свои долги вернуть не сможет.
«Европейцам придется в конечном счете нести полную ответственность за последствия возможного изъятия и иных манипуляций с нашими резервами, а также расплачиваться по ранее выданным банде Зеленского кредитам», – сказала Захарова на брифинге.
21 октября стало известно, что Германия, Франция, Италия, Дания, Финляндия, Польша, а также Еврокомиссия, Норвегия и Великобритания разрабатывают меры по использованию «всей стоимости» заблокированных с 2022 г. российских активов для финансирования Украины.
На саммите ЕС 23 октября может быть принято решение о механизме так называемого «репарационного кредита» – фактической конфискации российских средств.
10 октября в ЕК констатировали, что в ЕС не пришли к согласию и договорились лишь продолжать дискуссию. Но 20 октября глава евродипломатии Кая Каллас заявила о «прогрессе» в обсуждениях, а Politico 21 октября сообщила, что страны ЕС согласовали использование около 140 млрд евро из 210 млрд заблокированных активов. Бельгия, где в системе Euroclear размещена основная часть российских средств, по данным издания, отказалась блокировать инициативу.