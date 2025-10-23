В Евросоюзе поддержали введение антироссийских санкций со стороны США
Евросоюз поддерживает введение антироссийских санкций со стороны США. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.
Она написала, что санкции США являются важным признаком силы. По мнению Каллас, вместе с 19-м пакетом санкций ограничения смогут лишить Россию средств.
22 октября США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут обучать другие страны использованию крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это «сложное, точное и мощное оружие», требующее длительного обучения.
На следующий день ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, распространив запрет на экспорт в Россию роз, рододендронов, азалий и других живых растений. Под ограничения также попали лиственные ветви, части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для букетов и декоративных композиций. Новые меры направлены против российской энергетической инфраструктуры, крупнейших нефтяных компаний и судов.