Песков допустил, что Путин прояснит ситуацию по переговорам в Венгрии
Президент Владимир Путин может найти время для того, чтобы прояснить ситуацию, сложившуюся по возможным переговорам с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
«Подождите. Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать», – ответил он на соответствующий вопрос.
22 октября на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что отменяет запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Глава Белого дома пояснил, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренности по урегулированию украинского конфликта, но не исключил проведение саммита с российским лидером в будущем.
В тот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут обучать другие страны использованию крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это «сложное, точное и мощное оружие», требующее длительного обучения.