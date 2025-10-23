Путин: было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки
Было бы ошибкой подойти к возможному саммиту в Венгрии с американской стороной без подготовки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что «было бы нехорошо выйти без ожидаемого результата». По словам главы государства, Москва и Вашингтон договорились продолжать совместную работу, в том числе с участием госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
22 октября на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Глава Белого дома пояснил, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренности по урегулированию украинского конфликта, но не исключил проведения саммита с российским лидером в будущем.
В тот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут обучать другие страны использованию крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это «сложное, точное и мощное оружие», требующее длительного обучения.