Путин о санкциях США: уважающая себя страна ничего не делает под давлением

22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний. В тот же день американский лидер Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.