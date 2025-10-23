Путин о санкциях США: уважающая себя страна ничего не делает под давлением

Путин о санкциях США: уважающая себя страна ничего не делает под давлениемОграничения нанесут ущерб российско-американским отношениям
Президент Владимир Путин назвал попыткой оказать давление новые санкции США против нефтяных компаний РФ. Он подчеркнул, что этот поступок не укрепляет российско-американские отношения.
«Это попытка оказать давление. Но никогда и ни один уважающий себя народ ничего не делает под давлением», – сказал президент журналистам.
Президент отметил, что сейчас в США добывается 13,5 млн баррелей в сутки. Затем идет Саудовская Аравия, потом Россия. Но США потребляют 20 млн. А Россия больше продаёт нефти и нефтепродуктов. Как и Саудовская Аравия.
«Наш вклад в мировой энергетический баланс в целом большой. Ломать этот баланс дело неблагодарное в том числе для тех, кто это собирается сделать», – отметил президент.
22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний. В тот же день американский лидер Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает действия Вашингтона как контрпродуктивные с точки зрения переговоров об урегулировании. По словам Захаровой, Россия выработала «устойчивый иммунитет» к западным ограничениям и продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление. Она напомнила, что аналогичные меры предыдущей администрации США уже негативно отразились на стабильности мировой экономики.