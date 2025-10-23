Путин назвал попыткой эскалации заявление Зеленского о Tomahawk

23 октября Зеленский допустил, что Украина все-таки получит ракеты Tomahawk, передавало интернет-издание «Страна». При этом, по его словам, сейчас таких планов нет. «Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра Tomahawk будут у нас. Я не знаю», – сказал украинский лидер.