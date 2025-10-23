Путин назвал попыткой эскалации заявление Зеленского о Tomahawk
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может получить ракеты Tomahawk несмотря на отказ со стороны США, является попыткой эскалации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим», – добавил глава государства.
23 октября Зеленский допустил, что Украина все-таки получит ракеты Tomahawk, передавало интернет-издание «Страна». При этом, по его словам, сейчас таких планов нет. «Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра Tomahawk будут у нас. Я не знаю», – сказал украинский лидер.
Президент США Дональд Трамп 21 октября заявил Зеленскому, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Американский лидер публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.
22 октября Трамп говорил, что Вашингтон не будет обучать другие страны использованию Tomahawk. По его словам, это «сложное, точное и мощное оружие», требующее длительного обучения.