Политика

Путин: надо понять, на кого работают подсказывающие Трампу решения по нефти

Ведомости

Президент России Владимир Путин посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу разобраться с тем, на кого работают те члены его администрации, что подсказывают ему решения об ограничениях для российской нефти.

По словам Путина, такие шаги могут иметь негативные последствия, прежде всего, для самих США. «Те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого они работают», – сказал Путин журналистам.

22 октября США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. В тот же день Трамп объявил об отмене саммита в Будапеште, где он должен был провести личную встречу с Путиным.

Сам Путин отметил, что встреча с Трампом в Будапеште скорее перенесена, чем отменена.

