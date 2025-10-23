Орбан предложит лидерам ЕС пока не принимать решений по Украине

Путин 23 октября пояснил, что речь идет о переносе встречи, а не о ее отмене. «Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – подчеркнул президент РФ.