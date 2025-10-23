Газета
Орбан предложит лидерам ЕС пока не принимать решений по Украине

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен предложить лидером стран Евросоюза не принимать решений по Украине с учетом сохраняющейся возможности проведения российско-американского саммита. Об этом он заявил YouTube-каналу Patriota. 

Орбан выразил мнение, что Евросоюз сейчас находится в «странной ситуации» и лидерам блока следует отнестись к ней с ответственностью. 

Он подчеркнул, что ЕС сейчас не следует принимать решений по Украине, чтобы не снижать шансы на российско-американское соглашение, а также начать переговоры с российской стороной.

Путин: саммит с Трампом скорее перенесен, чем отменен

Политика / Международные новости

22 октября президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Венгрии. Такое решение он объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем американский лидер указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем.

Путин 23 октября пояснил, что речь идет о переносе встречи, а не о ее отмене. «Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – подчеркнул президент РФ.

