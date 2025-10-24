WSJ: Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против России
Президент США Дональд Трамп выбрал средний уровень жесткости, вводя санкции против нефтяных компаний из России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По словам источников газеты, пакеты санкций США против российской нефтяной промышленности были разработаны и готовы к реализации в течение нескольких месяцев на случай, «если Трамп решит действовать». Американскому лидеру было представлено три плана санкций. Первый, жесткий вариант, был направлен непосредственно против российской промышленности и высшего руководства России. Средний – против российской энергетической отрасли, а «более мягкий» включал «более ограниченные санкции».
«Трамп выбрал средний вариант», – говорится в материале.
22 октября США объявили о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Тогда же Трамп отменил запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Путин назвал новые санкции против России, под которые попали нефтяные компании, серьезными. По его словам, это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии страны. Президент РФ напомнил, что Трамп еще на своем первом президентском сроке ввел самое большое количество санкций против России, которые действуют до сих пор.