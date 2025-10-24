WSJ: Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против России

Путин назвал новые санкции против России, под которые попали нефтяные компании, серьезными. По его словам, это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии страны. Президент РФ напомнил, что Трамп еще на своем первом президентском сроке ввел самое большое количество санкций против России, которые действуют до сих пор.