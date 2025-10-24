Эксперт рассказал о пинг-понге в отношениях Путина и Трампа
Заявления президента России Владимира Путина – сигнал американскому лидеру Дональду Трампу, что дипломатия под угрозой, но все еще в силе. Об этом «Ведомостям» заявил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
По словам эксперта, в словах российского лидера слышен прагматизм, предостережение и одновременно надежда на то, что встреча все-таки состоится. Кошкин предположил, что это очередная попытка Путина заочно сбалансировать картину главы Белого дома, которая, вероятно, снова несколько изменилась после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. В целом, ситуация напоминает игру в пинг-понг, отмечает сотрудник ИСКРАНа.
Наряду с этим с тем снова ставится акцент на предупреждении о последствиях эскалации, демонстрируется безразличие к санкциям и прочему давлению. Путин дает понять, что Москву этим не запугать – у нее есть иммунитет.
22 октября Вашингтон объявил о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Тогда же Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии. По словам американского президента, стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Путин вечером 23 октября на брифинге назвал серьезными новые санкции против РФ. Он отметил, что это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономике страны. Президент напомнил, что Трамп еще на своем первом президентском сроке ввел самое большое количество санкций против России, которые действуют до сих пор.