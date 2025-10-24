Эксперт рассказал о пинг-понге в отношениях Путина и Трампа

Путин вечером 23 октября на брифинге назвал серьезными новые санкции против РФ. Он отметил, что это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономике страны. Президент напомнил, что Трамп еще на своем первом президентском сроке ввел самое большое количество санкций против России, которые действуют до сих пор.