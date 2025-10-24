Захарова назвала попыткой срыва диалога инициативу сената США по детям

Захарова подчеркнула, что сейчас аппарат уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой наладил прозрачный процесс воссоединения семей с последовательным алгоритмом действий. По данным дипломата, сейчас 122 ребенка из 98 семей воссоединились со своими родственниками, проживающими на Украине или в других странах. В Россию с Украины вернулись 29 детей из 21 семьи.