Захарова назвала попыткой срыва диалога инициативу сената США по детям
Инициатива американских сенаторов о признании России «государством – спонсором терроризма» в связи с якобы похищением украинских детей является попыткой сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт ведомства.
Она добавила, что в Европе создаются различные форматы для продвижения антироссийских нарративов. По мнению дипломата, они оторваны от реальности, а их задача – «застолбить на международной арене образ России как «преступника».
Захарова подчеркнула, что сейчас аппарат уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой наладил прозрачный процесс воссоединения семей с последовательным алгоритмом действий. По данным дипломата, сейчас 122 ребенка из 98 семей воссоединились со своими родственниками, проживающими на Украине или в других странах. В Россию с Украины вернулись 29 детей из 21 семьи.
12 сентября группа американских сенаторов из обеих партий внесла законопроект, предусматривающий признание России и Белоруссии государствами – спонсорами терроризма в случае, если они не вернут Украине более 19 000 детей, которых Киев считает незаконно вывезенными во время конфликта.
По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Если находятся их родители или законные представители – дети возвращаются», – подчеркнул он.