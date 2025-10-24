В Польше упал военный беспилотник

В Польше упал военный беспилотникДрон принадлежит польскому оборонному концерну PGZ
Военный беспилотник потерпел крушение в польском городе Иновроцлав. Об этом сообщило RMF24. Дрон принадлежит польскому оборонному концерну PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).
Дрон был учебным. Причиной крушения стала потеря связи. Беспилотник упал на машину «Польской почты», никто не пострадал.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр Дональд Туск обвинял Россию в «провокации», дроны якобы летели с территории Белоруссии. Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.
12 сентября МИД Польши объявил, что нарушившие воздушное пространство Польши беспилотники в ночь на 10 сентября прилетели не только из Белоруссии, но и с Украины. 17 сентября упавший беспилотник нашли в деревне Станиславка Замойского района Люблинского воеводства Польши. Тогда дрон, сделанный в основном из пенополистирола, упал в лесу и застрял на деревьях, передавало RMF24.