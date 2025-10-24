В Польше упал военный беспилотник

12 сентября МИД Польши объявил, что нарушившие воздушное пространство Польши беспилотники в ночь на 10 сентября прилетели не только из Белоруссии, но и с Украины. 17 сентября упавший беспилотник нашли в деревне Станиславка Замойского района Люблинского воеводства Польши. Тогда дрон, сделанный в основном из пенополистирола, упал в лесу и застрял на деревьях, передавало RMF24.