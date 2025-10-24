Кремль: ошеломляющий ответ будет дан на попытки ударов вглубь РФ
Заявление президента РФ Владимира Путина, что ответ на удары по территории России будет ошеломляющим, исчерпывающее, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент говорил об ответе не на поставку ракет Tomahawk, а именно на удары по России.
«Вы только неправильно сказали – не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов по территории РФ. Вот о чем говорил президент. Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять», – ответил представитель Кремля журналистам.
Путин предупредил, что если украинская сторона будет наносить по России удары дальнобойным оружием, ответ будет «очень серьезным». Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможных поставках ракет Tomahawk и о том, что у Киева есть и собственное дальнобойное оружие.
22 октября The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками.