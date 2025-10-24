Кремль: ошеломляющий ответ будет дан на попытки ударов вглубь РФ

Заявление президента РФ Владимира Путина, что ответ на удары по территории России будет ошеломляющим, исчерпывающее, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент говорил об ответе не на поставку ракет Tomahawk, а именно на удары по России.