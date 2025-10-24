Газета
В Кремле согласились с Трампом посмотреть результат новых санкций через полгода

Ведомости

В Кремле согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что на результат новых американских санкций можно будет посмотреть через шесть месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ну, мы действительно посмотрим, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад. И, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев и через год», – сказал он.

22 октября США объявили о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Путин назвал новые ограничения, под которые попали нефтяные компании РФ, серьезными. По его словам, это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии страны.

Американский лидер 23 октября заявил, что ему приятно слышать, что Путин уверен в устойчивости российской экономики к новым санкциям США. «Рад, что он так думает. Это хорошо. Через шесть месяцев я дам вам знать. Посмотрим, как все обернется», – сказал Трамп.

