Москалькова заявила о готовности обменяться с Киевом посылками для 500 пленных
Россия и Украина готовы провести обмен письмами и посылками для 500 военнопленных от близких. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
«Мы договорились не ожидать, пока соберутся все списки полностью, а по мере готовности уже собирать посылки и начинать их вручать», – уточнила она (цитата по ТАСС).
18 октября Москалькова сообщала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что продолжит посещать российских военнопленных на Украине.
В сентябре Москалькова рассказала, что Россия и Украина достигли договоренности об организации сбора 2000 взаимных посылок для военнопленных. До этого стало известно, что стороны обменялись письмами, которые написали пленные своим родственникам. Омбудсмен пояснила, что обмен был произведен при встрече с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.