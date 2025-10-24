Semafor: Трамп не согласовал с конгрессом удары по кораблям у берегов Венесуэлы
Администрация президента США Дональда Трампа не координирует с конгрессом действия, которые предпринимает в рамках борьбы с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. Глава государства не собирается делать этого и далее, сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.
По словам чиновника, близкого к Белому дому, Трамп будет согласовывать свои решения с конгрессом, только «когда труп [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро будет в руках США». Авторы материала также подчеркнули, что большая часть республиканцев в конгрессе поддерживает Трампа в вопросе борьбы с наркотрафиком у берегов Венесуэлы. Сенатор Кевин Крамер сказал порталу, что «на основании исторических прецедентов у администрации есть законные полномочия для таких действий». Партия демократов, в свою очередь, ставит под вопрос правильность действий руководства страны.
23 октября Трамп опроверг сообщение The Wall Street Journal о полетах бомбардировщиков B-1 у берегов Венесуэлы и назвал его ложным. Он также отметил, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики». Кроме того, американский лидер обвинил иностранное государство в отправке своих заключенных в США при президентстве бывшего лидера страны Джо Байдена. «Сейчас этому положен конец – у нас закрытая граница», – подчеркнул глава Белого дома.