Semafor: Трамп не согласовал с конгрессом удары по кораблям у берегов Венесуэлы

По словам чиновника, близкого к Белому дому, Трамп будет согласовывать свои решения с конгрессом, только «когда труп [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро будет в руках США». Авторы материала также подчеркнули, что большая часть республиканцев в конгрессе поддерживает Трампа в вопросе борьбы с наркотрафиком у берегов Венесуэлы. Сенатор Кевин Крамер сказал порталу, что «на основании исторических прецедентов у администрации есть законные полномочия для таких действий». Партия демократов, в свою очередь, ставит под вопрос правильность действий руководства страны.