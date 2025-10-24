Катющенко продолжает работать главой избиркома Запорожской области
Избирательная комиссия Запорожской области продолжает работать в прежнем составе после указа главы региона Евгения Балицкого. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель региональной комиссии Галина Катющенко
«Меня может отстранить, уволить только одна организация. И руководитель этой организации высказала свою позицию. Я работаю, работает коллектив, потому что нам есть чем заниматься», – сказала она.
Катющенко отметила, что впереди в регионе «сложнейшие выборы, которые будут проходить впервые» и местный избирком должен обеспечить возможность «каждому избирателю проголосовать».
24 октября глава ЦИК РФ Элла Памфилова объявила, что намерена направить в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой опротестовать указ Балицкого об освобождении от должности председателя региональной комиссии Катющенко. Как отметила глава ЦИК, указ демонстрирует пренебрежение Балицкого федеральным законодательством, поскольку такие решения находятся вне компетенции губернатора.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что инициатива Балицкого о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию противоречит федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».