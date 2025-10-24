Bloomberg: Уиткофф уговаривал Зеленского уступить России Донбасс
В ходе встречи американского и украинского лидеров Дональда Трамп и Владимира Зеленского спецпосланник президента США Стив Уиткофф оказывал давление на главу Украины, чтобы тот уступил России территорию Донбасса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Белом доме 17 октября. Газета New York Times писала, что в ходе беседы американский лидер призвал своего украинского коллегу пойти на территориальные уступки в конфликте с Россией, чтобы завершить его. При этом после встречи с Зеленским Трамп понял, что тот не готов уступать, отметил собеседник газеты.
20 октября Reuters сообщало, что на переговорах Трамп сначала настаивал на уступках Украины в территориальном вопросе, но Зеленский отказался от этого предложения.
The Wall Street Journal писала о словах Трампа в адрес Зеленского, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Издание отметило со ссылкой на официальные лица США, Европы и Украины, что Трамп вел себя во время встречи резко с Зеленским и временами выражал разочарование. В какой-то момент он отказался смотреть на предоставленные Киевом карты поля боя.