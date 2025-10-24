Bloomberg: Уиткофф уговаривал Зеленского уступить России Донбасс

The Wall Street Journal писала о словах Трампа в адрес Зеленского, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Издание отметило со ссылкой на официальные лица США, Европы и Украины, что Трамп вел себя во время встречи резко с Зеленским и временами выражал разочарование. В какой-то момент он отказался смотреть на предоставленные Киевом карты поля боя.