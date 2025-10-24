Bloomberg: Трамп ввел санкции против России из-за госсекретаря Рубио
Американский президент Дональд Трамп изменил позицию и ввел санкции против России из-за влияния госсекретаря США Марко Рубио, сообщил Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Рубио, по словам источников, отменил запланированную личную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, так как понял, что Москва якобы пытается затянуть переговоры по украинскому кризису.
Согласно материалу Bloomberg, мнение госсекретаря контрастирует со стратегией спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которого называют более сговорчивым в отношении к России. Признаков того, что он утратил влияние на Трампа, не наблюдается, сообщило агентство.
21 октября CNN со ссылкой на представителя Белого дома писал, что встреча Лаврова и Рубио пока отложена. Днем ранее состоялся их телефонный разговор. Дипломаты обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и Трампа.
24 октября стало известно, что Уиткофф встретится с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ.