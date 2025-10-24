Bloomberg: Трамп ввел санкции против России из-за госсекретаря Рубио

Согласно материалу Bloomberg, мнение госсекретаря контрастирует со стратегией спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которого называют более сговорчивым в отношении к России. Признаков того, что он утратил влияние на Трампа, не наблюдается, сообщило агентство.