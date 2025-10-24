Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников в небе над Курском и Белгородом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 15:00 до 18:00 мск 24 октября, сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, все беспилотники были самолетного типа. Девять дронов были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще три были сбиты над территорией Курской области.
Ранее 24 октября Минобороны отчиталось о поражении еще шести беспилотников вооруженных сил Украины, а в ночь на пятницу были сбиты и перехвачены 111 БПЛА.