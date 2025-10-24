Глава МВД США отметил важность санкций для урегулирования конфликта на Украине
Антироссийские санкции, введенные со стороны США, «крайне важны» для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава американского МВД Даг Бургум в ходе выступления в центре «Фонд защиты демократий».
«Давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
22 октября Вашингтон объявил о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Президент РФ Владимир Путин назвал эти ограничения серьезными. По его словам, они повлекут определенные последствия, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 октября заявил, что сейчас Россия изучает новые санкции, введенные против нее со стороны США. Ответные меры будут приняты с учетом национальных интересов, отметил он. «Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное. Мы действуем в первую очередь не против кого-то, а во благо себе», – сказал представитель Кремля.