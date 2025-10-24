Армия США направит авианосную группу на борьбу с наркоторговлей

24 октября портал Semafor писал со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа не координирует с конгрессом действия, которые предпринимает в рамках борьбы с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. Глава государства не собирается делать этого и далее. По данным издания, большая часть республиканцев в конгрессе поддерживает Трампа по этому вопросу.