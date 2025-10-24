Армия США направит авианосную группу на борьбу с наркоторговлей
США отправят группу кораблей во главе с авианосцем Gerald Ford, чтобы бороться с нелегальным наркотрафиком в Центральной и Южной Америке под управлением Южного командования, сообщается на сайте Пентагона.
«Для поддержки директивы президента о ликвидации транснациональных преступных организаций (ТПО) и противодействия наркотерроризму в целях защиты США, министр войны направил авианосную ударную группу Gerald Ford и авиакрыло в зону ответственности Южного командования США», – говорится в заявлении американского минобороны.
24 октября портал Semafor писал со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа не координирует с конгрессом действия, которые предпринимает в рамках борьбы с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. Глава государства не собирается делать этого и далее. По данным издания, большая часть республиканцев в конгрессе поддерживает Трампа по этому вопросу.
23 октября американский лидер опроверг публикацию The Wall Street Journal о полетах бомбардировщиков B-1 у берегов Венесуэлы. Он также подчеркнул, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики».