Стармер рассказал о продолжающихся переговорах по передаче Tomahawk Киеву

24 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом ІІІ в Лондоне, в Виндзорском замке. Он прилетел в Великобританию на встречу «коалиции желающих». Стармер отмечал, что в ходе переговоров он хочет сделать акцент на максимальной поддержке Украины в преддверии зимы. Он был намерен ускорить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования украинской обороны.