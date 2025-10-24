Стармер рассказал о продолжающихся переговорах по передаче Tomahawk Киеву
Переговоры о передаче Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk продолжаются, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.
«Мы все над этим работаем», – сказал председатель британского кабмина.
По словам Стармера, Лондон в последние дни и недели уже направил большое количество ракет Украине. Великобритания старается продвигать идею увеличения дальности их ударов, добавил он.
24 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом ІІІ в Лондоне, в Виндзорском замке. Он прилетел в Великобританию на встречу «коалиции желающих». Стармер отмечал, что в ходе переговоров он хочет сделать акцент на максимальной поддержке Украины в преддверии зимы. Он был намерен ускорить работу над использованием замороженных российских активов для финансирования украинской обороны.
Президент США Дональд Трамп 21 октября заявил Зеленскому, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Американский лидер публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.