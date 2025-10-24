CNN: Трамп думает об ударах по объектам производства кокаина в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп в качестве вариантов борьбы с наркотрафиком рассматривает удары по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
При этом окончательное решение еще не принято, рассказали источники. По их словам, американский лидер не исключает, что в борьбе с проблемой наркоторговли может помочь дипломатический подход к Венесуэле. «На столе лежат планы, которые президент рассматривает, <...> он не исключает дипломатии», – приводит телеканал слова собеседника.
24 октября Пентагон сообщал, что США отправят группу кораблей во главе с авианосцем Gerald Ford, чтобы бороться с нелегальным наркотрафиком в Центральной и Южной Америке под управлением Южного командования.
В тот же день портал Semafor отмечал, ссылаясь на источники, что администрация Трампа не согласует и не намерена согласовывать с конгрессом действия, которые предпринимает в рамках борьбы с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. По данным издания, большая часть республиканцев в конгрессе при этом поддерживает лидера по этому вопросу.