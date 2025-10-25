Дмитриев напомнил о стремлении России как можно скорее завершить конфликт
Россия намерена завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил в интервью телеканалу CNN спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. <...> Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», – подчеркнул он.
Дмитриев также отметил, что на фронте ВС РФ выбирают в качестве целей только военные объекты Украины.
24 октября Bloomberg писал со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 17 октября оказывал давление на последнего, чтобы он уступил России территорию Донбасса.
Газета The New York Times также сообщала, что во время разговора американский лидер призвал своего украинского коллегу пойти на территориальные уступки в конфликте с Россией, чтобы завершить его. При этом после встречи с Зеленским Трамп понял, что тот не готов уступать, отметил собеседник газеты.