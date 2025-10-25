Дмитриев напомнил о стремлении России как можно скорее завершить конфликт

Газета The New York Times также сообщала, что во время разговора американский лидер призвал своего украинского коллегу пойти на территориальные уступки в конфликте с Россией, чтобы завершить его. При этом после встречи с Зеленским Трамп понял, что тот не готов уступать, отметил собеседник газеты.