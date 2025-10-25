Газета
The Times: новые пошлины Трампа укрепили отношения РФ и Индии

Ведомости

Новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против индийских товаров, только укрепили связи между Москвой и Нью-Дели. Об этом пишет The Times со ссылкой на экспертов.

«Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50%-ных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу», – отмечает издание.

По словам профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, угрозы и давление Вашингтона лишь усилили пророссийские настроения в индийском обществе. Эксперт отметил, что дефицит доверия сейчас является серьезной проблемой между Индией и США.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 24 октября заявил на конференции Berlin Global Dialogue, что Нью-Дели не будет заключать торговое соглашение с США «в спешке или под давлением». По его словам, Индия ведет переговоры, но «не принимает решений под дулом пистолета» и сосредоточена на долгосрочной стратегии, включая освоение новых рынков.

Президент США Дональд Трамп 1 августа ввел 25%-ные пошлины на половину индийского экспорта в США объемом $48,2 млрд, сославшись на торговый дисбаланс и «несправедливые барьеры». Через неделю тарифы были удвоены в качестве «штрафа» за продолжение закупок российской нефти.

