The Times: новые пошлины Трампа укрепили отношения РФ и Индии

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 24 октября заявил на конференции Berlin Global Dialogue, что Нью-Дели не будет заключать торговое соглашение с США «в спешке или под давлением». По его словам, Индия ведет переговоры, но «не принимает решений под дулом пистолета» и сосредоточена на долгосрочной стратегии, включая освоение новых рынков.