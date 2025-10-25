Путин поздравил Токаева с Днем республики Казахстан

22 октября сообщалось, что визит Токаева в Россию состоится 12 ноября. В тот же день исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. 14 октября Путин и Токаев провели телефонный разговор, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии визита.