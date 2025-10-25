Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Токаева с Днем республики Казахстан

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравление главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника – Дня республики. Об этом сообщило российское посольство в Казахстане.

В послании Путин подчеркнул, что Казахстан уверенно развивается и укрепляет свои позиции на международной арене.

«Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», – говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что Москва и Астана продолжат укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения. Он отметил, что этому будет способствовать предстоящий государственный визит Токаева в Россию.

Также российский лидер пожелал казахстанскому коллеге здоровья и успехов, а всем гражданам страны благополучия и процветания.

22 октября сообщалось, что визит Токаева в Россию состоится 12 ноября. В тот же день исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. 14 октября Путин и Токаев провели телефонный разговор, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии визита.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь