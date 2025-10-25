Путин поздравил Токаева с Днем республики Казахстан
Президент России Владимир Путин направил поздравление главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника – Дня республики. Об этом сообщило российское посольство в Казахстане.
В послании Путин подчеркнул, что Казахстан уверенно развивается и укрепляет свои позиции на международной арене.
«Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», – говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что Москва и Астана продолжат укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения. Он отметил, что этому будет способствовать предстоящий государственный визит Токаева в Россию.
Также российский лидер пожелал казахстанскому коллеге здоровья и успехов, а всем гражданам страны благополучия и процветания.
22 октября сообщалось, что визит Токаева в Россию состоится 12 ноября. В тот же день исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. 14 октября Путин и Токаев провели телефонный разговор, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии визита.