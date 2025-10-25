ЕС рискует потерять $238 млрд в случае конфискации российских активов

На счетах бельгийского клирингового центра Euroclear заблокированы российские активы на сумму около $224,5 млрд. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, включая суверенные и частные средства. Какая часть активов принадлежит Банку России, Euroclear не раскрывает, однако известно, что в этом году доходы от их использования составили около 90% всех поступлений от российских активов (в прошлом году – менее 80%).