ЕС рискует потерять $238 млрд в случае конфискации российских активов
Евросоюз может лишиться как минимум $238 млрд собственных вложений в российскую экономику, если примет решение о конфискации замороженных российских активов для финансирования «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщают обозреватели «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.
На счетах бельгийского клирингового центра Euroclear заблокированы российские активы на сумму около $224,5 млрд. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, включая суверенные и частные средства. Какая часть активов принадлежит Банку России, Euroclear не раскрывает, однако известно, что в этом году доходы от их использования составили около 90% всех поступлений от российских активов (в прошлом году – менее 80%).
В случае конфискации этих средств ЕС, по расчетам, может потерять $238 млрд собственных инвестиций в российскую экономику. Сейчас в объединении обсуждается механизм предоставления Украине кредита «на основе» замороженных активов. Согласно плану, Киев должен будет вернуть его, если Россия выплатит «репарации».
Однако консенсуса среди стран ЕС нет. На саммите 23 октября государства не смогли согласовать предложение Еврокомиссии об использовании российских активов.
Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер выразил обеспокоенность последствиями такого шага. По его словам, если Россия по какой-либо причине сможет потребовать замороженные средства, они должны быть немедленно доступны. Он отмечал, что «на кону доверие ко всей финансовой системе Европы».
Позднее Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.