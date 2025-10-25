Володин назвал идею использовать замороженные активы РФ «воровством и грабежом»
Предложение ряда лидеров стран Евросоюза использовать замороженные российские активы для помощи Украине является «нарушением международных законов» и фактически представляет собой «открытый грабеж», написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что Россия не собирается мириться с этим решением.
Политик добавил, что за подобные решения «придется платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям». Он также предложил конфисковывать имущество и активы у европейских чиновников, причастных к идее использования российских средств.
Володин сравнил действия европейских лидеров с нравами Средневековья, отметив, что, несмотря на 21 век, «ряд руководителей европейских стран мозгами остались в прошлом».
23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.
25 октября «РИА Новости» писали, что Евросоюз может лишиться как минимум $238 млрд собственных вложений в российскую экономику, если примет решение о конфискации замороженных российских активов.