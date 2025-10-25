Миронова предложили переизбрать главой «СР», Прилепина и Татаринова – его замами

До этого на съезде Миронов сообщил, что партия возвращает прежнее название – «Справедливая Россия». Объединение под названием «Справедливая Россия – За правду» возникло перед выборами в Госдуму 2021 г. после слияния с партиями «За правду» Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Последний покинул пост сопредседателя в 2024 г.