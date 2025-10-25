Газета
Главная / Политика /

Миронова предложили переизбрать главой «СР», Прилепина и Татаринова – его замами

Ведомости

На съезде партии «Справедливая Россия» 25 октября в бюллетень для голосования внесены кандидатуры Захара Прилепина и Руслана Татаринова на посты заместителей председателя, сообщил корреспондент «Ведомостей».

На должность председателя партии предложено переизбрать Сергея Миронова. В качестве первого заместителя он выдвинул вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

В президиум партии планируется избрать 29 человек, включая заместителей. Четверо из них войдут в состав президиума автоматически, по остальным 25 кандидатам состоится голосование.

До этого на съезде Миронов сообщил, что партия возвращает прежнее название – «Справедливая Россия». Объединение под названием «Справедливая Россия – За правду» возникло перед выборами в Госдуму 2021 г. после слияния с партиями «За правду» Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Последний покинул пост сопредседателя в 2024 г.

По данным «Ведомостей», партия ликвидирует институт сопредседателей. У Миронова останутся два заместителя. Источники предполагали, что Прилепин покинет пост сопредседателя и президиум центрального совета, а также может лишиться возглавляемой им палаты депутатов.

