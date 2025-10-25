ПВО сбила шесть украинских дронов над Брянской и Московской областями
Российские средства противовоздушной обороны в период с 9:00 до 15:00 мск уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью и Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, пять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области и один – над Московским регионом.
До этого сообщалось, что за минувшую ночь российские силы ПВО перехватили 121 украинский дрон в различных регионах страны. Больше всего беспилотников уничтожено в Ростовской области – 20, в Волгоградской – 19 и в Брянской – 17. В Калужской области сбито 12 дронов, в Смоленской – 11, в Белгородской и Московской областях – по девять. Из них семь летели непосредственно на столицу.
Кроме того, восемь беспилотников были сбиты над Воронежской и Ленинградской областями, по два – над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, и по одному – над Тверской и Тульской областями.
25 октября Минобороны также сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ответ на атаки Киева по российской территории. Все намеченные цели были поражены.