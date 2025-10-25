ПВО сбила шесть украинских дронов над Брянской и Московской областями

До этого сообщалось, что за минувшую ночь российские силы ПВО перехватили 121 украинский дрон в различных регионах страны. Больше всего беспилотников уничтожено в Ростовской области – 20, в Волгоградской – 19 и в Брянской – 17. В Калужской области сбито 12 дронов, в Смоленской – 11, в Белгородской и Московской областях – по девять. Из них семь летели непосредственно на столицу.