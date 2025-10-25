Миронов единогласно переизбран председателем партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов переизбран председателем партии «Справедливая Россия» на новый четырехлетний срок. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
Кандидатуру Миронова поддержали все 190 делегатов съезда. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков утвержден первым заместителем председателя партии. Зампредами также стали писатель и публицист Захар Прилепин и руководитель аппарата думской фракции Руслан Татаринов.
Перед этим на съезде Миронов объявил, что политическая организация возвращает прежнее название – «Справедливая Россия». До этого партия называлась «Справедливая Россия – За правду» после объединения с движениями «За правду» Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина перед выборами в Госдуму 2021 г. Семигин покинул пост сопредседателя в 2024 г.
Источники «Ведомостей» сообщали, что партия ликвидирует институт сопредседателей, а у Миронова останется два заместителя. Предполагалось, что Прилепин покинет пост сопредседателя и президиум центрального совета.