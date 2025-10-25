Миронов единогласно переизбран председателем партии «Справедливая Россия»

Перед этим на съезде Миронов объявил, что политическая организация возвращает прежнее название – «Справедливая Россия». До этого партия называлась «Справедливая Россия – За правду» после объединения с движениями «За правду» Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина перед выборами в Госдуму 2021 г. Семигин покинул пост сопредседателя в 2024 г.