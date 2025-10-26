Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ПВО сбила летевший на Москву БПЛА

Ведомости

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он рано утром в Telegram-канале.

Вечером над Брянской областью были сбиты два БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Белгородской области плотина водохранилища получила повреждения 25 октября в результате удара ВСУ. По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, Киев может попытаться еще раз ударить и разрушить ее. Если это произойдет, под угрозой подтопления окажутся несколько улиц населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей, отметил Гладков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь