ПВО сбила летевший на Москву БПЛА
Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он рано утром в Telegram-канале.
Вечером над Брянской областью были сбиты два БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Белгородской области плотина водохранилища получила повреждения 25 октября в результате удара ВСУ. По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, Киев может попытаться еще раз ударить и разрушить ее. Если это произойдет, под угрозой подтопления окажутся несколько улиц населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей, отметил Гладков.