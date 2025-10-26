ПВО сбила летевший на Москву БПЛА

В Белгородской области плотина водохранилища получила повреждения 25 октября в результате удара ВСУ. По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, Киев может попытаться еще раз ударить и разрушить ее. Если это произойдет, под угрозой подтопления окажутся несколько улиц населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей, отметил Гладков.