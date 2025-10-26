Рабочая партия Курдистана объявила о выводе своих сил из Турции

Находящийся в заключении лидер РПК Абдулла Оджалан в феврале призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. В своем заявлении лидер РПК отмечал, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.