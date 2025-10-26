Рабочая партия Курдистана объявила о выводе своих сил из Турции
Признанная террористической в Турции группировка «Рабочая партия Курдистана» (РПК) заявила о выводе своих войск с территории республики в рамках процесса разоружения. Боевики потребовали от Анкары принятия конкретных мер для ускорения процесса, пишет Reuters.
В мае РПК заявила о самороспуске и переходе к демократическим методам борьбы. Летом в Турции заявили о завершении первого этапа разоружения партии на севере Ирака.
В заявлении РПК сообщила о решении вывести всех своих боевиков, чтобы заложить основы «свободной, демократической и братской жизни» и перевести процессы разоружения и интеграции на новый этап. Группировка также призвала правительство Турции незамедлительно предпринять «правовые и политические» шаги. Отмечается, что Анкара должна проложить путь для перехода РПК к «демократической политике» посредством принятия законов об интеграции.
РПК базируется на севере Ирака после того, как в последние годы ее вытеснили далеко за пределы юго-восточной границы Турции, напоминает Reuters. При этом турецкие военные «регулярно наносят удары по базам РПК в регионе и создали там несколько военных форпостов».
Находящийся в заключении лидер РПК Абдулла Оджалан в феврале призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. В своем заявлении лидер РПК отмечал, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.