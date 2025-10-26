Газета
Главная / Политика /

Армия России поразила объекты энергетики Украины

Ведомости

Российская армия поразила объекты энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Вместе с энергетическими объектами был поражен подвижной железнодорожный состав, который, по утверждению военного ведомства, был задействован для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Удары также были нанесены по цехам по производству беспилотников и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских сил в 147 районах.

Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бологовка. ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское Днепропетровской области. На направлении ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

24 октября российская армия установила контроль над селами Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области. В тот же день ВС РФ взяли под контроль Дроновку в ДНР. 22 октября под контроль России перешли населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожье.

