Степашин заявил о начале третьей мировой войны в гибридном варианте

Степашин ранее говорил, что Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk, но их непосредственное боевое применение по сути станет актом военных действий со стороны США против РФ. Бывший российский премьер полагает, что президент США Дональд Трамп «не зря пошутил» на тему того, что необходимо посмотреть, как именно украинская сторона станет применять эти ракеты. До этого он отмечал, что Запад воюет не за Украину, а пытается, может быть, в последний раз нанести поражение РФ.