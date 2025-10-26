Степашин заявил о начале третьей мировой войны в гибридном варианте
Третья мировая война уже началась, но пока в гибридном варианте, Россия давно не стояла у опасной черты, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин во время выступления на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
Экс-премьер сравнил нынешние события с другими сложными для страны периодами, в числе которых Карибский кризис, вьетнамская кампания, война в Афганистане, распад Советского Союза и расширение НАТО на восток.
«Но когда сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата», – сказал Степашин (цитата по «РИА Новости»).
При этом он добавил, что это не имеет отношения к Украине и специальной военной операции России. По словам Степашина, впервые после времен нацистской Германии происходит агрессия не только антироссийская, но и агрессия «против всего цивилизованного мира, и попытка вновь весь цивилизованный, самостоятельный, многополярный мир поставить на колени».
Степашин ранее говорил, что Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk, но их непосредственное боевое применение по сути станет актом военных действий со стороны США против РФ. Бывший российский премьер полагает, что президент США Дональд Трамп «не зря пошутил» на тему того, что необходимо посмотреть, как именно украинская сторона станет применять эти ракеты. До этого он отмечал, что Запад воюет не за Украину, а пытается, может быть, в последний раз нанести поражение РФ.