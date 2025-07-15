Степашин: Запад пытается разбить Россию в последний раз
После завершения спецоперации Запад изменит свое отношение к Москве. Сейчас он воюет не за Украину, а пытается, может быть, в последний раз нанести поражение РФ, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с «РИА Новости».
«Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», – сказал экс-министр.
Степашин добавил, что Россия с ее огромной территорией, инфраструктурой и выдающимися традициями «никому неудобна».
14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Украина получит американское вооружение, но платить за него будут европейские государства. По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. Генсек НАТО Марк Рютте назвал сделку с США очень важной и назвал логичным оплату помощи Киеву европейцами.