Президент Бразилии готов стать посредником в урегулировании вокруг Венесуэлы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов стать посредником в урегулировании напряженной ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауру Вьейра. Такое заявление бразильский лидер сделал на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Лула да Силва сказал, что Южная Америка – это регион мира, и он выразил готовность быть переговорщиком в вопросе Венесуэлы, чтобы найти решения, которые бы устроили обе стороны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
22 октября The Washington Post сообщила, что Трамп разрешил проведение секретных операций Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.
Трамп говорил, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики». 24 октября он объявил, что Вашингтон может провести наземную операцию в Венесуэле.
СМИ сообщали, что США уже провели авиаудары и ликвидировали как минимум семь судов, перевозивших наркотики из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Сообщалось, что погибли десятки предполагаемых наркоторговцев. Как передавал Semafor со ссылкой на источники, администрация Трампа не согласовала с конгрессом удары по кораблям у берегов Венесуэлы.