Из-за шатдауна американские военные могут остаться без зарплат

Американским военным грозит прекращение выплаты зарплат из-за остановки работы правительства США (шатдаун). Об этом объявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS.

«Мы сможем выплатить им зарплату в начале ноября, но к 15 ноября наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату», – сказал он.

Шатдаун в США наступил 1 октября и стал первым с 2019 г. (при первом сроке президента США Дональда Трампа). Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями.

Остановка работы правительства США, которая длится уже 22 дня, стала второй по продолжительности в истории страны, обращал внимание Bloomberg. 24 октября глава минэнерго США Крис Райт сообщал, что чем дольше продолжается шатдаун, тем более разрушительными будут последствия для удержания кадров и усилий по модернизации вооружений.

