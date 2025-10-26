Газета
Главная / Политика /

Медведев поздравил друзей России с испытанием ядерной ракеты «Буревестник»

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты «Буревестник». Свое поздравление он опубликовал в соцсети X.

«Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью», – написал Медведев.

Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении решающих испытаний ракеты. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

Путин заявил об отсутствии в мире аналогов ракеты «Буревестник»

Политика / Армия и спецслужбы

Ракета получила название «Буревестник» по результатам голосования на сайте Минобороны России.

Пентагон ранее отмечал, что ракета «Буревестник» способна наносить удары с практически любого вектора благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности. В марте 2018 г. Путин заявлял о разработке малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатой ракеты.

Агентство Reuters сообщило, что испытания «Буревестника» стали сигналом для администрации президента США Дональда Трампа.

Читайте также:Reuters: испытания «Буревестника» стали сигналом для администрации Трампа
