Медведев поздравил друзей России с испытанием ядерной ракеты «Буревестник»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты «Буревестник». Свое поздравление он опубликовал в соцсети X.
«Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью», – написал Медведев.
Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении решающих испытаний ракеты. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
Ракета получила название «Буревестник» по результатам голосования на сайте Минобороны России.
Пентагон ранее отмечал, что ракета «Буревестник» способна наносить удары с практически любого вектора благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности. В марте 2018 г. Путин заявлял о разработке малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатой ракеты.
Агентство Reuters сообщило, что испытания «Буревестника» стали сигналом для администрации президента США Дональда Трампа.