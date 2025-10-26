Express: испытание «Буревестника» является «жестким предупреждением» Британии
Россия вынесла «жесткое предупреждение» Великобритании испытанием ракеты «Буревестник». Об этом пишет издание Express.
«Владимир Путин вынес Великобритании суровое предупреждение в связи с подтверждением испытания Россией новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Российский лидер назвал это оружие неуязвимым и добавил, что ни у кого в мире его нет», – говорится в материале.
26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство.
Reuters усмотрел в публичном отчете об испытании оружия послание администрации президента США. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями Вашингтоном, писало агентство.
22 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Киевом некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных союзниками. Однако Трамп впоследствии опроверг, что Украина использует американские ракеты.