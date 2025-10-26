Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Express: испытание «Буревестника» является «жестким предупреждением» Британии

Ведомости

Россия вынесла «жесткое предупреждение» Великобритании испытанием ракеты «Буревестник». Об этом пишет издание Express. 

«Владимир Путин вынес Великобритании суровое предупреждение в связи с подтверждением испытания Россией новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Российский лидер назвал это оружие неуязвимым и добавил, что ни у кого в мире его нет», – говорится в материале.

26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство.

Медведев поздравил друзей России с испытанием ядерной ракеты «Буревестник»

Политика / Армия и спецслужбы

Reuters усмотрел в публичном отчете об испытании оружия послание администрации президента США. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями Вашингтоном, писало агентство.

22 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Киевом некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных союзниками. Однако Трамп впоследствии опроверг, что Украина использует американские ракеты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте