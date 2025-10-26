Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили очередной беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
По его словам, на месте работают сотрудники экстренных служб. Дополнительных подробностей относительно инцидента Собянин не привел.
В 17:41 мск мэр Москвы также сообщал о перехвате дрона противника.
Ранее Минобороны России сообщило, что вечером 26 октября средства ПВО сбили 22 украинских дрона самолетного типа над российскими регионами.