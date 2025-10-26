Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Ведомости

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили очередной беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, на месте работают сотрудники экстренных служб. Дополнительных подробностей относительно инцидента Собянин не привел.

В 17:41 мск мэр Москвы также сообщал о перехвате дрона противника.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером 26 октября средства ПВО сбили 22 украинских дрона самолетного типа над российскими регионами.

Читайте также:Средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над российскими регионами
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её