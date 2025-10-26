Газета
Собянин: на подлете к Москве уничтожен шестой беспилотник

Ведомости

Средства противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотник противника, летевший на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Это уже шестой беспилотник, нейтрализованный при попытке долететь до Москвы в течение 26 октября.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Telegram.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером 26 октября средства ПВО сбили 22 украинских дрона самолетного типа над российскими регионами.

