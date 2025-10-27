Посол: южнокорейские компании не хотели уходить с российского рынка
Южнокорейские компании не хотели уходить с российского рынка, но были вынуждены, рассказал в интервью «РИА Новости» посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес "кусает локти", как говорится», – рассказал он.
Зиновьев отметил, что те компании, которые остались, «чувствуют себя уверенно и процветают». По его словам, южнокорейский бизнес знает о возможностях, которые предоставляет российский рынок. Сейчас они стараются наладить взаимодействие в новых условиях, что поддерживает практические связи двух стран.
Он также рассказывал, что в Южной Корее в целом сохраняется доброжелательное отношение к России, несмотря на преобладание повестки западных СМИ.
15 августа власти Южной Кореи пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу. 6 октября российский лидер подписал распоряжение о направлении российской делегации для участия в работе саммита. Делегация отправится во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с 29 октября по 2 ноября.