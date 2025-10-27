Посол: южнокорейские компании не хотели уходить с российского рынка

Зиновьев отметил, что те компании, которые остались, «чувствуют себя уверенно и процветают». По его словам, южнокорейский бизнес знает о возможностях, которые предоставляет российский рынок. Сейчас они стараются наладить взаимодействие в новых условиях, что поддерживает практические связи двух стран.