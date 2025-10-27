Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол: южнокорейские компании не хотели уходить с российского рынка

Ведомости

Южнокорейские компании не хотели уходить с российского рынка, но были вынуждены, рассказал в интервью «РИА Новости» посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес "кусает локти", как говорится», – рассказал он.

Зиновьев отметил, что те компании, которые остались, «чувствуют себя уверенно и процветают». По его словам, южнокорейский бизнес знает о возможностях, которые предоставляет российский рынок. Сейчас они стараются наладить взаимодействие в новых условиях, что поддерживает практические связи двух стран.

Он также рассказывал, что в Южной Корее в целом сохраняется доброжелательное отношение к России, несмотря на преобладание повестки западных СМИ.

15 августа власти Южной Кореи пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу. 6 октября российский лидер подписал распоряжение о направлении российской делегации для участия в работе саммита. Делегация отправится во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с 29 октября по 2 ноября.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её