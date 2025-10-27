Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле не стали раскрывать детали концепции США по украинскому урегулированию

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог рассказать о деталях концепции урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которую предложили США на саммите в Анкоридже.

«Нет, не мог бы раскрыть», – сказал представитель Кремля.

Он также не стал комментировать вопрос о том, насколько идеи Вашингтона сопоставимы с представлениями Москвы по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.

20 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия в рамках контактов с Вашингтоном пытается донести, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать для урегулирования украинского конфликта.

Саммит РФ – США состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи президентов и их делегаций стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября Песков подчеркнул, что «импульс Анкориджа» в отношениях между странами жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Киева.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь