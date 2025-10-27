В Кремле не стали раскрывать детали концепции США по украинскому урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог рассказать о деталях концепции урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которую предложили США на саммите в Анкоридже.
«Нет, не мог бы раскрыть», – сказал представитель Кремля.
Он также не стал комментировать вопрос о том, насколько идеи Вашингтона сопоставимы с представлениями Москвы по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.
20 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия в рамках контактов с Вашингтоном пытается донести, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать для урегулирования украинского конфликта.
Саммит РФ – США состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи президентов и их делегаций стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября Песков подчеркнул, что «импульс Анкориджа» в отношениях между странами жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Киева.